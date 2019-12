Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Weitenau: Hausrat im Wald entsorgt - Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Vermutlich über das vergangene Wochenende, 29.11.-01.12.19, wurde oberhalb des Häfnetparkplatzes, an der Kreisstraße 6346 bei Weitenau, eine größere Menge an Hausrat illegal entsorgt. Der Müll, darunter eine Matratze, Stühle, Plastikboxen, Metallgitter und auch ein Fernseher, wurde am Rande eines Waldweges abgelagert. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher oder den abgebildeten Gegenständen geben können.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell