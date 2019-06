Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischbach - Verkehrsunfall mit Krad - Lebensgefahr - ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

Bezugnehmend zur Pressemeldung vom 09.06.2019, 00.32 Uhr, ergeht folgende Ergänzung:

Am Samstag, den 08.06.2019, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der L156 kurz nach der Ortschaft Fischbach während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall zwischen einem in Richtung Schluchsee fahrenden 51- jährigen Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde der Motorradfahrer auf seinen Fahrstreifen zurückgewiesen und kollidierte hierbei zudem mit einem ebenfalls in Richtung Schluchsee fahrenden Fahrzeug. Hierdurch wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen kam es zu hohem Sachschaden.

Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer bereits zuvor verkehrswidrige Überholmanöver vollzog wodurch Fahrzeuge im Gegenverkehr gefährdet wurden.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Motorradfahrers machen können, bzw. durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden, Telefon 0761 882-3100.

Stand: 09.06.2019, 10.30 Uhr

VUA/Bl FLZ/Hug

