Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle: Vier Strafanzeigen und ein Haftbefehl

Herscheid (ots)

Eine Verkehrskontrolle an der L561 zog am Wochenende gleich mehrere Strafverfahren nach sich. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug bereits am vergangenen Freitag, kurz vor Mitternacht in Grünethal. Letztlich fanden die Polizisten im vollbesetzten Auto folgendes vor:

Der 33-jährige Fahrer aus Lüdenscheider war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Dafür aber von Amphetamin und Cannabis in einer Imbisstüte. Alkohol- und Drogenvortests verliefen beide positiv (Amphetamin und Cannabis) und hatten Blutproben zur Folge.

Der 32-jährige Beifahrer aus Nachrodt-Wiblingwerde wurde festgenommen. Es lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor. Er sitzt mittlerweile in der JVA ein.

Die beiden Mitfahrerinnen im Fond aus Iserlohn (18) und Plettenberg (23) hatten Joints dabei. Beides wurde sichergestellt.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und vier Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren und Alkohol- bzw. Drogeneinfluss geschrieben.

