Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto gerät ins Rollen und fährt gegen Hauswand und geparkten Pkw

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.05.19, gegen 14.40 Uhr, geriet das Auto einer 82jährigen Frau in der Wittlinger Straße ins Rollen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau ihren Opel am Fahrbahnrand parken. Noch während die Frau im Auto saß rollte dieses los und stieß gegen einen größeren Stein. Hierdurch wurde das Auto nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen geparkten Hyundai. Eine 81jährige Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

