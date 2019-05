Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruchsversuch in Kellerraum - Zeugensuche

Am Freitag, 31.05.19, gegen 00.10 Uhr, entdeckte eine Zeugin in der Hauptstraße einen Mann, der im Begriff war, durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus einzusteigen und schon halb im Fensterrahmen hing. Nachdem die Zeugin den Mann ansprach, krabbelte dieser zurück und flüchtete. Es soll sich um einen südländisch aussehenden Mann, etwa 40 Jahre alt, schlank mit schulterlangen, braunen Haaren gehandelt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

