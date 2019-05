Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, B31 - Auffahrunfall nach Gefahrbremsung wegen Eichhörnchen

Freiburg (ots)

Heute, kam es gegen 12.30 Uhr auf der B31, in Höhe Gewerbegebiet Bildstöckle zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in Richtung Donaueschingen. Als von links ein Eichhörnchen querte, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Der nachfolgende Autofahrer (30 Jahre alt) war zu diesem Zeitpunkt durch sein Navigationsgerät etwas abgelenkt, so dass er auf den Pkw der 22-Jährigen auffuhr. Diese geriet in der Folge nach links über den Gegenfahrstreifen und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise herrschte kein Gegenverkehr. Die 22 Jahre alte Autofahrerin wurde zur näheren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde sie nur leicht verletzt. Der auffahrende Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

