Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Auto aus Werkstatt gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über eine Seiteneingangstüre verschafften sich im Zeitraum von Montag, 27.05.2019, 20.00 Uhr und Dienstag, 28.05.2019, 07.45 Uhr unbekannte Täter Zutritt in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "Im Grütt". Aus dem Bürobereich wurden verschiedene Elektrogeräte sowie zwei Fahrzeugschlüssel von Kunden entwendet. In der Folge wurde im Außenbereich ein grauer Toyota Avensis mit WT-Kennzeichen gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, der Sachschaden auf rund 2500 Euro. Die EG Einbruch (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Toyotas geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

