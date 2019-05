Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der B317 zwischen Hausen und Zell i.W. kam es am Samstag, 25.05., gegen 11.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 49jährige Fiat-Fahrerin an der Einfahrt Hausen-Nord, nach links auf die 317 in Richtung Zell i.W. einfahren. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Zell kommende 59jährige Renault-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen und ein im Renault mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

