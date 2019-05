Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landesstraße 104 zwischen Jechtingen und Burkheim: Schwerer Unfall mit zwei Motorrädern und einem Auto - Zwei schwer verletzte Zweiradlenker, zwei leicht verletzte Mitfahrerinnen

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Schwer verletzt wurden zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag (26. Mai), gegen 15.40 Uhr, auf der L 104 zwischen Jechtingen und Burkheim. Nach den bisherigen Ermittlungen des Freiburger Verkehrsunfalldienstes geriet ein 58-jähriger Harley-Fahrer in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Burkheim auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem VW-Caddy zusammen. Ein zweiter Motorradfahrer, 44 Jahre alt und ebenfalls auf einer Harley Davidson hinter seinem Bekannten herfahrend, konnte nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall.

Beide Zweiradfahrer mussten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Eine Mitfahrerin auf dem zweiten Motorrad und die Beifahrerin des Pkw wurden leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die L 104 mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Unfallermittlungen dauern an.

