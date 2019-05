Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugenaufruf nach überholendem Fahrzeug

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.05.19, gegen 07.05 Uhr, kam es auf der Gurtweiler Straße in Waldshut-Tiengen zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei soll ein bislang unbekannter Autofahrer, der von der Bergstadt in Richtung Gurtweil fuhr, ein Auto überholt haben, obwohl in diesem Moment Gegenverkehr kam. Der entgegenkommende Daihatsu-Fahrer musste eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu vermeiden. Zwei hinter dem Daihatsu nachfolgende Autofahrer konnten jedoch nicht mehr bremsen und fuhren auf. Der Überholer setzte seine Fahrt fort, ebenso das Fahrzeug, welches überholt wurde. Bei dem Unfall wurde eine 23jährige Frau, sowie ein 21 Jähriger leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an den drei Fahrzeugen in Höhe von rund 15.000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Überholer geben können, hierbei soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Ebenso wird der Autofahrer gesucht, der überholt wurde.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell