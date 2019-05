Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Hochsal. Versuchter Einbruch in Kindergarten Bauwagen

Freiburg (ots)

Die Türe eines Kindergarten Bauwagens versuchten Unbekannte zwischen Mittwoch, 22.05.2019, 13.30 Uhr und Donnerstag, 23.05.2019, 09.30 Uhr im Bühlwald aufzuhebeln. Die Türe wurde in der unteren Hälfte so verzogen, dass die Täter mit der Hand durchgreifen und aus dem inneren Scheren und Papiertaschentücher entnehmen konnten. Diese wurden neben dem Bauwagen aufgefunden. Die Täter gelangten nicht weiter in den Bauwagen, entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden an der Türe.

