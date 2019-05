Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Bankfiliale - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in Lottstetten. In der Nacht von Mittwoch, 22.05.19, auf Donnerstag, 23.05.19, etwa zwischen 23 und 01 Uhr, verschafften sich der oder die Täter mit erheblicher Gewaltanstrengung Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Am Gebäude, sowie in den Räumlichkeiten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen, welchen im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

