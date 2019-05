Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Müllheim/Neuenburg am Rhein: Ermittlungserfolg der Kripo - Mutmaßliche Diebe und Hehler festgenommen

Freiburg (ots)

Bereits am 14. und 15. Mai 2019 hat die Kriminalpolizei Freiburg in Müllheim und Neuenburg mehrere mutmaßlich gewerbsmäßig agierende Diebe sowie deren mutmaßliche Hehler festgenommen.

Bei den mutmaßlichen Haupttätern handelt es sich um:

- zwei Männer kosovarischer Staatsangehörigkeit, 40 und 34 Jahre alt - einen Mann französischer Staatsangehörigkeit, 42 Jahre alt

Die Festgenommenen sind in Frankreich wohnhaft und stehen in Verdacht, in der Region gewerbsmäßig Diebstähle begangen zu haben.

Bei den mutmaßlichen Hehlern handelt es um einen 53-jährigen Mann und eine 50-jährige Frau türkischer Staatsangehörigkeit aus Neuenburg.

Gegen alle Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg durch das Amtsgericht zwischenzeitlich Haftbefehle erlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Zusammenhang zudem gegen eine albanische Tätergruppierung, die im Verdacht steht, gewerbsmäßig Wohnungseinbrüche in Deutschland, Frankreich und der Schweiz begangen zu haben. Mehrere Beschuldigte dieser Gruppierung befinden sich derzeit im Ausland in Untersuchungshaft. Gegen zwei weitere Tatverdächtige, die sich derzeit noch auf freiem Fuß befinden, wurden außerdem nationale und europäische Haftbefehle erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand agierte die albanische Tätergruppierung unabhängig von der nun festgenommenen kosovarischen, nutze jedoch dieselben in Neuenburg ansässigen mutmaßlichen Hehler.

Vorausgegangen war den Festnahmen ein umfassendes Ermittlungsverfahren. Bei den durch Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg durchgeführten und durch die Bundespolizei, dem Hauptzollamt Lörrach und Beamten der Steuerfahndung Freiburg unterstützten Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Auswertungen und Ermittlungen hierzu dauern an.

