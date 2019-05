Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dank aufmerksamer Zeugen - nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Freiburg (ots)

Dank zweier aufmerksamer Zeugen konnte am Mittwoch, 15.05.19, gegen 15.30 Uhr, ein Ladendieb festgenommen werden. Die Zeugen beobachteten in einem Modegeschäft in der Innenstadt einen Mann, der Schuhe in einen mitgeführten Rucksack steckte und den Laden ohne Bezahlung verließ. Nachdem die Diebstahlsicherung an der Türe ausgelöst hatte, verfolgten die Zeugen den Mann unauffällig und verständigten die Polizei. Diese konnte den 39 Jährigen vorläufig festnehmen. Gegen ihn bestand zudem ein Haftbefehl von mehreren Monaten. Der Mann wurde ins Gefängnis verbracht. Er muss sich nun auch wegen des neuerlichen Ladendiebstahls verantworten.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell