Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Sack von Lkw geflogen - 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw war am Mittwoch, 15.05.19, gegen 11.20 Uhr, ein Lkw-Fahrer auf der L139 von Maulburg in Richtung Schopfheim unterwegs. Unter der Brücke verlor er wegen ungenügender Sicherung einen zirka 30 Kilo schweren Sack, gefüllt mit Baumaterial. Zeitgleich kam dem Lkw ein Autofahrer in seinem Hyundai entgegen und der Sack flog diesem direkt auf die Windschutzscheibe. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Lkw-Fahrer wurde angezeigt.

