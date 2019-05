Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw - 2 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.05.2019, um 16.50 Uhr, kam es in der Heiliggeiststraße, gegenüber der Zufahrt zur Kinderklinik, zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Eine Straßenbahn war vom Hauptfriedhof kommend seitlich mit einem Pkw kollidiert, welcher sich rechts neben ihr befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw anschließend abgeschleppt werden musste. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Verkehrspolizei Freiburg, unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

