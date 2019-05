Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Dreister Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Gottenheim. Direkt an der Hauptstraße in Gottenheim, an der dortigen Bushaltestelle wurde am Donnerstag ein Fahrrad entwendet. Der oder die Täter müssen das Schloss in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr aufgebrochen und das Fahrrad entwendet haben. Es handelte sich um grün/neongelbes MTB der Marke Scott. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen in Verbindung zu setzen : 07663/60530

