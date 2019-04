Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Mit Drogen im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

March. Bei einer Verkehrskontrolle am Bahnhof in Hugstetten konnten die Beamten am Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, bei einem 35jährigen Pkw-Fahrer Drogenbeeinflussung feststellen. Nach einer Blutentnahme in der Klinik wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem bekommt der Fahrer ein Fahrverbot und einen Bußgeldbescheid.

