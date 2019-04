Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gefährliche Körperverletzung vor einem Geschäft in der Friedrichstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr kam es in der Friedrichstraße zu einem Streit. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Autofahrer vor einem Geschäft durch ein Signal zum Anhalten aufgefordert worden sein. In der Folge entwickelte sich zwischen den beiden möglicherweise miteinander bekannten Personen eine handfeste Auseinandersetzung. Insgesamt waren vier Personen beteiligt, wobei auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein soll. Der angegriffene Autofahrer soll sich mit einer Schreckschusswaffe zur Wehr gesetzt und diese mehrmals abgefeuert haben. Sowohl der Autofahrer, wie auch ein weiterer Beteiligter erlitten leichte Verletzungen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet Zeugen des Vorfalles sich zu melden.

Kj

