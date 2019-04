Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Bad Säckingen/Murg: Autos aufgebrochen

Ford-Fahrer soll gedrängelt haben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bad Säckingen/Murg: Autos aufgebrochen

Vermutlich am Sonntagabend wurden in Bad Säckingen und Murg zwei Autos aufgebrochen. Aus einem in der Bergseestraße in Bad Säckingen abgestellten Pkw wurde eine beige Handtasche gestohlen. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag befanden sich persönliche Unterlagen und Dokumente der Besitzerin darin. In Murg wurde eine Geldbörse gestohlen. Diese lag in der Mittelkonsole des am Bürgerplatz geparkten Autos. In beiden Fällen wurde durch den Dieb eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an die Wertsachen zu kommen.

Bad Säckingen: Ford-Fahrer soll gedrängelt haben - Zeugensuche!

Zum Fahrverhalten eines Ford-Fahrers sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntag gegen 13:00 Uhr soll der 19-jährige einer vorausfahrenden Autofahrerin dicht aufgefahren sein und sie mit der Lichthupe bedrängt haben. Schließlich habe der Ford-Fahrer an einer unübersichtlichen Stelle überholt. Der Ford-Fahrer konnte in Wallbach gestoppt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht nach Personen, denen das Verkehrsverhalten des Ford-Fahrer aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell