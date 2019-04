Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen, L 123: 59-jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich nach Kollision mit E-Bike

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Tödlich verletzt wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer am Ostersamstag (20. April) nach einem Unfall auf der L 123 auf Gemarkung Bad Krozingen. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes befuhr der Mann kurz vor 16 Uhr die Landstraße von Staufen in Richtung Bad Krozingen und bemerkte offenbar zu spät, dass zwei vor ihm fahrende E-Bikes nach links auf einen Feldweg abbiegen wollten, was deren Fahrer durch entsprechende Handzeichen offenbar ankündigten. Während der Fahrer des ersten E-Bikes bereits abgebogen war, kam es zwischen dem Motorradfahrer und der Fahrerin des zweiten E-Bikes zu einer Berührung, wodurch beide die Kontrolle über ihre Zweiräder verloren und zu Boden stürzten. Während die 61-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt wurde, musste der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden, wo er an den Folgen des Unfalls verstarb. Die Unfallermittlungen dauern an.

