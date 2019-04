Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verstoß gegen das Waffengesetz

Freiburg (ots)

Breisach. Auch ein so genanntes Butterflymesser stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Diese Erfahrung musste ein 18-jähriger junger Mann in der Sonntagnacht in der Rheinstraße in Breisach machen, als er von einer Polizeistreife kontrolliert und das Messer aufgefunden wurde. Nun wird der junge Mann bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt.

