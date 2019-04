Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gleitschirmunfälle und glimpflich ausgehende Notlandung einer Propellermaschine in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen

Gleich zu zwei Gleitschirmunfällen und der Notlandung eines Flugzeuges kam es am Karfreitagmittag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg.

Den ersten Vorfall meldete eine Bürgerin gg. 15.00 Uhr, als sie einen Gleitschirm in einem Baum am Schauinsland entdeckte. Etwa in Höhe der Mittelstation der Schauinslandbahn verfing sich der Gleiter in einem Baum. Glücklicherweise blieb der Pilot dabei unverletzt. Allerdings musste die Bergwacht einen Rettungshubschrauber hinzuziehen um den Mann aus seiner misslichen Lage per Seilwinde zu befreien.

Knapp 1 ½ Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall am Kandel. Auch da verfing sich ein Gleitschirmflieger im Bereich Altersbach/ Waldkirch in einem Baum. Dieser Pilot konnte durch Bergwacht abgeseilt werden. Auch er blieb unverletzt.

Fast zeitgleich meldete der Tower des Flugplatzes Bremgarten, dass ein Pilot eines Flugzeuges Schwierigkeiten mit seinem Fahrwerk habe. So konnte er an der historischen Maschine aus den -40er Jahren ein Fahrwerk nicht ausklappen. Letztendlich musste der Pilot auch das funktionierende Fahrwerk wieder einklappen und leitete eine sogenannte "Rutschlandung" vor. Hierbei steuerte das Flugzeug auf den Grünstreifen neben der Landebahn, ohne dass die Räder ausgefahren waren.

Auch in diesem Fall blieb der Pilot unverletzt, was sicherlich auch seinem fliegerischem Können zuzuschreiben ist. Am Flugzeug entstand nur geringer Schaden.

