Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfall gegenüber Buchhandlung - Geschädigter gesucht

Emmendingen: Unfallflucht an der Einmündung Geranienstraße/Krokusweg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Endingen: Unfall gegenüber Buchhandlung - Geschädigter gesucht

Am Dienstag (16.04.19), gegen 16.00 Uhr, touchierte eine PKW Führerin einen geparkten PKW, der gegenüber einer Buchhandlung in der Hauptstraße zwischen Marktplatz und Stadttor geparkt war. Als die Unfallverursacherin kurze Zeit später an die Örtlichkeit zurückkam, war dieses Fahrzeug nicht mehr dort. Die Polizei sucht nun ausnahmsweise nicht den Verursacher, sondern den bislang unbekannten Autofahrer des vermutlich beschädigten PKW. Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0.

Emmendingen: Unfallflucht an der Einmündung Geranienstraße/Krokusweg

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr, wurde ein an der Einmündung Geranienstraße / Kaktusweg geparkter blauer BMW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt beschädigt. An dem geparkten BMW befanden sich rote Lackantragen vom flüchtigen Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter der Tel.Nr.07641/582-0, entgegen.

td / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell