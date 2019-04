Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrecher ermittelt - Diebesgut zu Hause - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher ermittelt, der in der Nacht zum Samstag in ein Kaufhaus in Weil am Rhein eingedrungen war und hochwertige Uhren und Tabakwaren gestohlen hatte. Gegen 03:00 Uhr war eine eingeschlagene Scheibe bemerkt worden. Mehrere Streifen umstellten und durchsuchten das Objekt. Ein Täter war nicht mehr anzutreffen, jedoch war zu erkennen, dass sich jemand an der Warenauslage im Erdgeschoss zu schaffen gemacht hatte. Vitrinen waren zerstört, die Auslagen teilweise leer. Das Überwachungssystem des Kaufhauses brachte die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen. Der 33-jährige konnte zu Hause angetroffen werden. In seiner Wohnung fand sich das Diebesgut im Wert von knapp 15000 Euro. Nach Hause hatte der Tatverdächtige die Sachen in einem roten Rollkoffer und einer giftgrünen Sporttasche transportiert, die ebenfalls aus dem Kaufhaus stammten. Möglicherweise ist er aufgefallen, als er dammit in den Morgenstunden durch die Hauptstraße spazierte. Deshalb bittet das Kriminalkommissariat Lörrach Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07621 176-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell