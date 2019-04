Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg: Wohnungseinbrüche in March, Umkirch und Freiburg-St. Georgen

In eine Wohnung in Umkirch eingedrungen sind unbekannte Täter am Freitag, 05.04.2019, zwischen 19 und 23.30 Uhr. Der Einbruch ereignete sich in der Straße "Mühlematten", die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Am Samstag, 06.04.2019, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung im Kapellenweg in March-Neuershausen. Die Tat ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 17.45 und 22.45 Uhr. Die Höhe des Diebstahlschadens steht bislang nicht fest.

Zwei weitere Taten ereigneten sich am Samstag, 06.04.2019, in Freiburg-St. Georgen. Zwischen 12.30 und 17.30 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Häge". Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

In der Schneeburgstraße versuchten drei unbekannte Täter zwischen 15.30 und 16 Uhr die Tür einer Wohnung aufzuhebeln. Sie wurden bei der Tatausführung von einem Zeugen gestört und entfernten sich daraufhin vom Tatort. Die Polizei wurde erst Stunden nach der verdächtigen Wahrnehmung verständigt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bewohner und Nachbarn, die verdächtige Wahrnehmungen machen, unverzüglich die 110 zu wählen.

