POL-FR: Bahlingen und Emmendingen: Wieder Wohnungseinbrüche am Wochenende

Erneut beschäftigt eine Reihe von Wohnungseinbrüchen vom vergangenen Wochenende die Emmendinger Kripo. Insgesamt sieben Fälle wurden der Polizei gemeldet, davon allein vier aus der Kaiserstühler Randgemeinde Bahlingen. Die anderen drei Tatorte befinden sich in Emmendingen (2) und Mundingen.

Am Samstagabend (6. April), in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 22.00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Bahlingen in der "Wuhrmatten" auf und stiegen ein. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

Vermutlich ebenfalls am Samstagabend wurde versucht, in ein anderes Haus in der "Wuhrmatten", unweit des ersten Tatortes einzudringen. Eine Fensterscheibe wurde beschädigt. Offenbar gelang es hier den Tätern nicht, ins Innere zu gelangen.

Bei zwei weiteren Einbrüchen in Bahlingen, beide begangen "Im Speicher", stahlen unbekannte Einbrecher Schmuck und Bargeld. In einem Fall konnte die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr festgelegt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch der andere Einbruch innerhalb dieser Zeit erfolgte. Zutritt verschafften sich die Täter jeweils gewaltsam über ein Fenster.

In der Wöpplinsberger Straße in Emmendingen schlugen Unbekannte am Freitagabend (5. April), zwischen etwa 18.30 Uhr und Mitternacht an einem Einfamilienhaus eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Innere. Dort wurden Räume und Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Robustes Sicherheitsglas an der Terrassentüre verhinderte am Freitagabend (5. April), zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr, im Emmendinger Ortsteil Mundingen. In der Karl-Schmidt-Straße, das Eindringen von Einbrechern. Diese hatten versucht, die Türe mit einem Stein einzuwerfen. Sie wurde zwar erheblich beschädigt, hielt dem gewaltsamen Angriff jedoch stand.

Beim Versuch, am Freitagabend (5. April), gegen 21.50 Uhr, ein Fenster auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Hauses am Ortsrand von Emmendingen, "Kellenberg", aufzuhebeln, wurden zwei Einbrecher vom Hauseigentümer überrascht. Sie ließen umgehend von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß über einen Feldweg in Richtung Mundingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Einer der unbekannten Täter wird von der Gestalt und Bewegung her als sportlich beschrieben. Er soll eine weiße Baseball-Mütze, eine schwarze Jogginghose und eventuell Schuhe der Marke "adidas" getragen haben. Von dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Die Kripo Emmendingen hat zu allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet einmal mehr um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

