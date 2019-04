Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Müllablagerungen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Immer wieder werden Müllsäcke mit Hausmüll an der B 518 in Wehr weggeworfen. Örtlichkeit ist die Abzweigung zum Forellenhof, wo die großen Müllsäcke an der Böschung abgelegt werden. Durch Tiere und andere Umwelteinflüsse reißen die Säcke teilweise auf und der Unrat verteilt sich über den gesamten Hangbereich. Die Reinigung ist mühsam und zeitaufwendig und wurde bislang vom Grundstückseigentümer gemacht. Da die Stelle unmittelbar an der Bundesstraße in Richtung Hasel liegt, hofft der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) auf Zeugenhinweise. Bei verdächtigen Feststellungen wird um sofortige Kontaktaufnahme gebeten.

