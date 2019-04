Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Drei verletzte Insassen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag in Klettgau-Erzingen. Auslöser des Unfalles war die Vorfahrtsverletzung durch einen 89 Jahre alten Mercedes-Fahrer. Dieser fuhr gegen 14:45 Uhr aus der Straße In der Bütze in die bevorrechtige Hauptstraße ein und stieß dort mit einem in Richtung Lauchringen fahrenden Nissan zusammen. Durch den Aufprall wurde der Nissan nach links abgewiesen und durchbrach einen Zaun, bevor er in einer Wiese zum Stillstand kam. Der Mercedes-Fahrer und die beiden Insassen im Nissan, der 23 Jahre alte Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt. Alle drei kamen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 12000 Euro liegen.

