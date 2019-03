Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Handfeste Auseinandersetzung in einer Bar - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits vor elf Tagen, am Montagabend, 18. März, um kurz vor 24.00 Uhr, gerieten zwei Personen in der Sishabar Mosaik in Müllheim aneinander. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten, lieferten sich die beiden Kontrahenten offensichtlich einen handfesten Schlagabtausch. Im Rahmen der bislang geführten Ermittlungen sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter Tel. 07631-17880, zu melden.

RM/ DH

