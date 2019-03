Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei verletzte Frauen bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen auf der B 34 in Höhe des Bahnhofes Brennet haben sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Eine 22 Jahre alte Suzuki-Fahrerin hatte gegen 06:30 Uhr zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war. Sie fuhr einem Ford ins Heck. Dessen 53 Jahre alte Fahrerin und auch die Suzuki-Fahrerin verletzten sich beim Zusammenstoß leicht und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäusern gebracht.

