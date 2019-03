Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Spiegel gegen Spiegel - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagabend in Küssaberg-Kadelburg passierte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17:20 Uhr hatten sich in der Straße "Oberdorf" die Spiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge gestreift. Beteiligt war ein Pritschen-Lkw und ein VW Bus. Da die beiden Fahrer im Alter von 22 und 47 Jahren aussagten, rechts gefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden. Die Schadenshöhe ist überschaubar.

