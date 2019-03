Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Trickbetrüger erbeutet Scheingeld auf dem Parkplatz vom Einkaufsmarkt

Zum Einkaufen war am Donnerstag gegen 15.00 ein 74 Jahre alter Mann in einem Markt in der Schildgasse. Als er zurück zu seinem Auto ging wurde er im Parkhaus von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten, ihm fünf Schweizer Franken in 1-Franken Münzen zu wechseln. Während der 74-jährige dem Mann seinen Geldbeutel zeigte, um nach Wechselgeld zu suchen, nahm der Unbekannte unbemerkt das Geld aus dem Portemonnaie. Es wurde insgesamt 90 Schweizer Franken und 50 Euro in Scheinen gestohlen. Der Dieb war zwischen 35 und 40 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Er hatte eine normale Statur, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, ein weißes Hemd mit Kragen und eine dunkle Hose. Er sprach gebrochen Deutsch mit starkem Akzent. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

