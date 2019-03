Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rennradfahrer stürzt schwer - Bodenwelle nicht erkannt

Freiburg (ots)

Weil eine Bodenwelle im Schattenbereich eines Baumes lag, hat ein Rennradfahrer am Donnerstag in Weil am Rhein die Erhebung zu spät erkannt und war deshalb schwer gestürzt. Der 68 Jahre alte Mann hatte die Rheinstraße aus Richtung Märkt gegen 13:50 Uhr bei strahlendem Sonnenschein befahren, als er den Schatten eines Baumes passierte. Dadurch sah er eine dort quer verlaufende Bodenwelle nicht und kam zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lörrach gebracht. Ein Radhelm hatte der Mann an. An seinem Rennrad wurde ein Schaden von gut 500 Euro verursacht. Es wurde umgehend veranlasst, dass mit Schildern vor der Gefahrenstelle gewarnt wird.

