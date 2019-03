Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Betrunkener randaliert und wirft Gegenstände umher - Polizei nimmt den Störer in Gewahrsam

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in Zell. Hier schrie ein 45 Jahre alter Mann von einem Balkon herum und schmiss Gegenstände hinunter. Unten auf der Straße wurden einige Passanten auf den schreienden Mann aufmerksam und mussten aufpassen, nichts von dem Wurfmaterial abzubekommen. Auch Bierflaschen schmiss der 45-jährige, deren Scherben sich weiträumig verteilten. Die Polizei rückte an und nach energischen Klingeln machte der deutlich alkoholisierte Mann auch seine Wohnungstüre auf. Zur Verhinderung weiterer Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurde von einem Richter der Gewahrsam bis zum nächsten Tag angeordnet.

