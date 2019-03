Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - B 316 gesperrt

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 316 bei Rheinfelden schwere Verletzungen zugezogen. Während die Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Bundesstraße komplett gesperrt. Kurz vor 07:30 Uhr hatte der 41 Jahre alte Rollerfahrer die Absicht, zwischen Rheinfelden und Degerfelden von der Bundesstraße nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abzubiegen. Er wurde langsamer, was ein nachfolgender 57 Jahre alter Lkw-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Roller in einen entgegenkommenden VW Golf geschleudert, der Rollerfahrer stürzte. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer und die 28 Jahre alte Golf-Fahrerin blieben unverletzt. Der Roller und der Golf wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Lkw blieb noch fahrbar. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 13000 Euro. Die Bundesstraße war bis kurz vor 09:00 Uhr komplett gesperrt.

