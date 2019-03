Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Verkehrsunfall bei Überholvorgang auf der Bundesstraße 3 zwischen Schliengen und Hertingen

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag kam es kurz vor 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Schliengen und Hertingen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkws fuhren zunächst hinter einem langsam fahrenden Traktor her. Da der direkt folgende Pkw BMW nicht überholte, setzte der dahinter fahrende Pkw Ford zum Überholen an. Während des Überholvorgangs scherte nun doch noch der Pkw BMW zum Überholen aus, weshalb es zur Kollision zwischen beiden Pkw kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Der Polizeiposten Markgräflerland hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell