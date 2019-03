Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auf frischer Tat Fahrraddiebe ertappt - Polizei sucht Besitzer von drei Fahrrädern

Freiburg (ots)

Die Polizei ertappte am Sonntag, 3. März, gegen 02:45 Uhr, zwei Männer, wie sie an der Endhaltestelle am Bahnhof (Abstellplatz zwischen Bahnhof und Kreisel) sich an verschiedenen Fahrrädern zu schaffen machten. Als sie die Beamten bemerkten, ließen sie von den Rädern ab und gingen weg. Die beiden jungen Männer im Alter von 18 Jahren wurden kontrolliert. Die Streife überprüfte die Räder und konnte feststellen, dass genau an den Fahrrädern, an denen sich die beiden Männer zu schaffen gemacht hatten, die Schlösser beschädigt und entfernt worden waren. Die Polizei hat die drei Fahrräder mit auf das Polizeirevier Weil am Rhein genommen und sucht nun die Besitzer (Kontakt 07621/97970). Angefügt die Bilder der Räder.

