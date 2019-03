Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Von Traktor abgedrängt - Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Von einem Traktor mit Anhänger ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer auf der B 3 abgedrängt worden. Etwa in Höhe Ettenbühl war der 24 Jahre alte Radfahrer gegen 17:45 Uhr von einem Traktor überholt worden. Dabei drängte der unbekannte Fahrer den Radler nach rechts an den Straßenrand. Dort kam es dann zur Kollision mit dem Anhänger, der am Traktor angehängt war. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich eine Beinverletzung zu, die an der Unfallstelle vom DRK versorgt wurde. Der unbekannte Fahrer des Gespannes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Markgräflerland (Kontakt 07626 97780-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Traktor geben können, sich dort zu melden.

