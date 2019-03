Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beleidigung wegen Strafzettel in Degerfelden

Freiburg (ots)

Bereich Landkreis: Lörrach

Rheinfelden, Ortsteil Degerfelden

Am Freitagnachmittag befand sich ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes der Stadt Rheinfelden in Degerfelden, um Verkehrsverstöße zu ahnden. Während der Beanstandung eines Fahrzeuges in der Straße Am Berg, kam der 37-jährige Fahrzeughalter an die Örtlichkeit und beschimpfte den Gemeindevollzugsbediensteten sogleich mit diversen Schimpfwörtern. Da der Herr dazu noch aggressiv auftrat, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Trotz längerer Diskussion muss sich der Herr nun wegen des Parkverstoßes und der Beleidigungen verantworten.

