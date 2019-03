Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrer unter Drogeneinfluss - Marihuana im Auto

Freiburg (ots)

Im Auto eines mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Fahrers hat die Polizei am Donnerstagabend in Bad Säckingen knapp 90 Gramm Marihuana gefunden. Der 19-jährige war gegen 21:40 Uhr in eine Polizeikontrolle geraten. Bereits beim Herantreten an das Auto drang den Polizeibeamten Cannabisgeruch in die Nase. Im Innenraum konnte dann der größte Teil der beschlagnahmten Menge gefunden werden, im Rucksack des Fahrers und in der Unterhose des Beifahrers fanden sich Kleinstmengen. Der dritte Fahrzeuginsasse hatte kein Rauschgift dabei. Des Weiteren steht der Fahrer im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC. Dieser musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Beifahrer, der noch nicht volljährig war, wurde seinen Eltern übergeben.

