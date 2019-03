Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinde Feldberg: Gewaltsame Auseinandersetzung im innerfamiliären Bereich fordert zwei Todesopfer

eine weitere Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts im innerfamiliären Bereich.

Anwohner verständigten am Samstag, den 02.03.2019, gegen 11:20 Uhr, über Notruf 110 die Polizei. Vorausgegangen war nach derzeitigem Kenntnisstand ein gewaltsamer Übergriff durch einen 67-jährigen Mann, der seine von ihm getrennt lebende Ehefrau an ihrem Wohnsitz aufgesucht und im Rahmen des Übergriffs tödlich verletzt hatte. Im Rahmen der anschließenden Flucht verletzte der Mann eine 37-jährige Frau leicht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem 67-jährigen Mann konnte dieser unmittelbar nach der Tat leblos in seiner Wohnung festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat zur Aufklärung der Todesumstände bereits umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und befindet sich in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg. Die Ermittlungen dauern an.

ml

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell