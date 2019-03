Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Mehrfamilienhausbaustelle - Maschinen gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag ist ein Unbekannter in einen Neubau in Wehr gewaltsam eingedrungen und hat die Maschinen eines Fliesenlegers gestohlen. Das noch nicht fertig gestellte Mehrfamilienwohnhaus in der Hauptstraße war mit einer provisorischen Baustellentüre gesichert, die von dem oder den Tätern eingetreten wurde. Aus dem Innern wurden ein Rührgerät, eine Schneidemaschine, eine Flex und eine Tasche mit mehreren Akkuladegeräten entwendet. Der Wert dieser Gegenstände liegt bei rund 1600 Euro.

