Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Von der Fahrbahn abgekommen und in Vorgarten gelandet

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Am späten Donnerstagabend (23:05 Uhr) befuhr ein 23- jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Am Wegacker" und wollte nach links abbiegen. Hierbei geriet er nach links von der Straße ab und fuhr in den Vorgarten eines Anwesens. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Am Donnerstag (21.02.2019), zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr, wurde ein gegenüber der Merk-Galerie geparkter schwarzer Mercedes (A-Klasse) durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren im vorderen Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

