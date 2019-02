Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Haftbefehle vollstreckt

Freiburg (ots)

Breisach - In den frühen Morgenstunden des 20. Februar 2019 wurde gegen 01:25 Uhr am Grenzübergang in Breisach ein französischer Pkw angehalten und dessen Insassen kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Beifahrer zwei Haftbefehle bestanden. Er wurde durch Beamte des Polizeireviers Breisach festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Freiburg verbracht.

