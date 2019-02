Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht zwischen Herten und Flugplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag gegen 07 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 139 zwischen Rheinfelden-Herten und dem Flugplatz ein Verkehrsunfall. Hierbei begegneten sich zwei Kleintransporter. Im Bereich der Einmündung zum Flugplatz soll ein Transporter, der von Degerfelden kam, auf die linke Fahrbahnseite geraten sein. Er streifte den entgegenkommenden Transporter und verursachte Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von mehreren hundert Euro. Trotz des Unfalles entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, sucht Zeugen.

