Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein

Eimeldingen: Auffahrunfall nach Fahrzeugpanne - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Großes Glück hatten am Mittwoch gegen 19 Uhr zwei Autofahrer auf der A98 zwischen dem AD Weil am Rhein und der Anschlussstelle Eimeldingen. Ein Klein-Lkw konnte aufgrund einer Fahrzeugpanne auf dem rechten Fahrstreifen nicht weiterfahren. Dies erkannte ein nachfolgender Mercedes-Sprinter-Fahrer zu spät und fuhr heftig auf. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell