POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - Am Donnerstag zwischen 08.30 und 12.30 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Isteiner Straße eingebrochen. Die Täterschaft versuchte zunächst eine Scheibe einzuschlagen, als dies misslang, wurde eine Terrassentüre aufgehebelt und die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei hat den Fall übernommen. Sie bittet um Hinweise, wem im Tatzeitraum im Bereich Isteiner Straße Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Sachdienliche Mitteilungen können unter der Telefonnummer 07621-1760 erfolgen.

