POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Fahndung erfolgreich

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde ein Ford auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses in der Körnerstraße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden war. Der Vorfall wurde jedoch durch einen Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei verständigte und das Kennzeichen mitteilen konnte. Das Verursacherfahrzeug konnte kurze Zeit später im Bereich Weil am Rhein angetroffen und kontrolliert werden. Die 28jährige Österreicherin musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

