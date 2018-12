POL-FR: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Dienstag des 04.12.2018, gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 2 und einem Auto in der Habsburgerstraße in Freiburg. Im Bereich der Haltestelle Okenstraße kam es vermutlich aufgrund eines verbotswidrigen Wendemanövers seitens des Autofahrers zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw leicht verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

